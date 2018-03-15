Дочь Табакова почернела от горя

Наследница тяжело переживает уход отца. Тем более, он умер накануне ее 12-го дня рождения.

В Московском Художественном Театре продолжается церемония прощания с руководителем Олегом Табаковым . За два с половиной часа великому актеру, режиссеру, педагогу и руководителю поклонилось несколько тысяч человек. Первыми же к гробу пустили его воспитанников — учеников Школы-студии МХАТ.

Рядом с ней в траурных одеяниях сидят дети — 22-летний сын Павел и 11-летняя дочь Мария. Но если Павел встает, чтобы принять соболезнования, то девочка сидит почти неподвижно. На ней нет лица и, кажется, она почернела от горя. Она очень тяжело переживает утрату отца. Тем более, он умер накануне ее дня рождения — 7 апреля ей исполнится 12 лет.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис — заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря — артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.