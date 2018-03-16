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Медведев о режиссере Квинихидзе: он умел создать яркий музыкальный праздник
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Медведев о режиссере Квинихидзе: он умел создать яркий музыкальный праздник 

Газета.Ru 16 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, сценариста и заслуженного деятеля искусств России Леонида Квинихидзе. Об этом сообщается на сайте правительства России.
"Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили", — заявил Медведев.
Ранее сообщалось о смерти Квинихидзе.
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