Тайны «Неуловимых мстителей»: актер Василий Васильев впервые рассказал о первой семье и старшей дочери

Актер Василий Васильев получил широкую известность после выхода на экраны ставшего легендарным фильма «Неуловимые мстители», где Васильев исполнил роль Яшки-цыгана. Как рассказал Василий Федорович в программе «Пусть говорят», на момент съемок ему было всего 16 лет, продюсеры киноленты искали настоящего цыгана, каким Васильев и оказался. Он родился в таборе, а потом вместе с родителями переехал жить во Владимирскую область.

Гости в студии принялись выпытывать у актера, были ли у него романы с актрисами, в том числе и Валентиной Курдюковой , которая сыграла в фильме Ксану Щусь. Как выяснилось, романтические чувства между молодыми людьми действительно были, этого требовали съемки, но все оставалось в рамках приличия.

Валентина Курдюкова сыграла с Василием Васильевым в неуловимых мстителях, в эфире «Пусть говорят» актеры встретились впервые за долгие годы/Фото: кадр из передачи

Настоящую любовь Васильев обрел годы спустя в лице Марианны Мерцаловой. Василий Федорович увидел будущую жену на фотографии и попросил общую знакомую познакомить его с ней. Страстный роман перерос в брак, в котором родилось двое детей: Есения и Кристина. Жена Васильева признается, что первое время ее жутко раздражали поклонницы актера, но потом она перестала обращать на них внимание. «Фанатки так доставали меня, бесили, а потом стала спокойно реагировать. Была динамичная жизнь, было не до этого», — призналась Мерцалова Борисову.

Сегодня Василий Васильев счастлив в браке с Марианной Мерцаловой/Фото: кадр из эфира

Еще большим откровением для зрителей и гостей в студии стал тот факт, что у Васильева была первая семья, в которой родилась его старшая дочь. Оказалось, в молодости Василий Федорович был жена на певице, с которой его познакомил Владимир Пресняков-старший.

"Спустя два года я на этой певице женился, на Галине Храмовой. У нас родилась дочь Кнея. Но потом началась перестройка. Тогда было не до концертов. Мою супругу пригласили работать в Нью-Йорке в ресторане. Она уехала вместе с дочкой", — вспомнил Васильев, который на тот момент принял решение остаться в России.

Старшая дочь Васильева вышла замуж и переехала из США в Португалию/Фото: кадр из передачи