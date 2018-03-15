Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц 

Актер и певец Алексей Воробьев объяснил появление в интернете скандальных фото страстных поцелуев с бородатым мужчиной.
Воробьев выложил в своем инстаграме соответствующее видео с провокационными кадрами и объяснился с поклонниками.
"Офигеть, да? 😱 А это ведь всего лишь 3я серия сериала @unrealtv Дальше — ещё жёстче будет😱😱 Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет.
Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета — алкоголика— наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. Хит Леджер, Джим Кери, Колин Ферт, Эван МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, — это список гетеросексуальных актёров, сделавших это до меня.
А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра"
Алексей сыграл Алексея Петрова, танцовщика-наркомана в новом сезоне американского сериала "Нереально" ("UnReal"). Специально для роли актер похудел на 7 килограммов и перекрасился.