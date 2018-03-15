Фильмы, собравшие больше миллиарда долларов

Современная киноиндустрия — вещь серьезная. Массовое кино становится не только искусством, но и мощнейшим инструментом получения баснословных прибылей.

Рассказываем о 33 фильмах, кассовые сборы которых превысили миллиард долларов. Их всего в мире пока 33.

Безусловно в ближайшем будущем результат за миллиард долларов может стать чуть более обыденным явлением. Главными причинами заоблачных сборов становятся повышение цен на билеты в кино, а также возрождение таких нашумевших франшиз, как «Звездные войны», «Парк Юрского периода» и прочих.

Представляем вам список кинокартин миллиардеров, которые, попав на большие экраны, завоевали сердца всего мира.

33. Черная Пантера (2018)

Кассовые сборы: $1,000,000,000 Черная Пантера довольно быстро смогла оказаться в этом рейтинге, для этого ей потребовалось всего лишь 26 дней. Этот фильм стал 16-м продуктом компании Дисней, преодолевшим рубеж в один миллиард долларов.

32. Темный рыцарь (2008)

Кассовые сборы: $1,004,600,000 Ровно 10 лет назад вышел «Темный рыцарь» с неподражаемым Хитом Леджером в роли Джокера. На тот момент велись споры о том, сможет ли этот фильм побить рекорд самого кассового фильма всех времен и народов «Титаника» (1,8 миллиарда долларов). Но, увы, это были лишь трепетные надежды.

31. Хоббит: Нежданное путешествие (2012)

Кассовые сборы: $1,021,100,000 Первый фильм из трилогии про Хоббита. Когда «Нежданное путешествие» пересекло отметку в миллиард долларов, это стало хорошим предзнаменованием для остальных двух частей. Но ни у «Пустоши Смауга», ни у «Битвы пяти воинств» не получилось добраться до желаемой отметки. Оба фильма дошли до показателя $960,000,000.

30. Зверополис (2016)

Кассовые сборы: $1,023,800,000 Мультик «Зверополис» получил оскар в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». Он также занимает шестое место в рейтинге самых кассовых мультфильмов за всю историю кино.

29. Алиса в стране чудес (2010)

Кассовые сборы: $1,025,500,000 Джонни Депп в роли безумного шляпника и Хелена Бонэм Картер в образе красной королевы помогли этому фильму стать на тот момент шестым в мире, преодолевшим рубеж в миллиард долларов.

28. Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза (1999)

Кассовые сборы: $1,027,000,000 «Скрытая угроза» стала первым фильмов из серии Звездных войн, получившим отметку в миллиард долларов кассовых сборов. А все потому, что лишь спустя 13 лет после выхода картины, создатели космической саги решили сделать ее 3D-переиздание. Без этого хода, «Скрытая угроза» так бы и осталась в числе трех других фильмов, не достигших этого результата.

27. В поисках Дори (2016)

Кассовые сборы: $1,028,600,000 Мультфильм В поисках Дори стал продолжением всеми любимого В поисках Немо. В 2016 году это был второй анимационный фильм после Зверополиса, преодолевший миллион долларов кассвых сборов. В поисках Дори также стал пятым самым кассовым мультипликационным фильмом всех времен.

26. Парк юрского периода (1993)

Кассовые сборы: $1,029,200,000 Ситуация с Парком юрского периода напоминает ситуацию с первым эпизодом Звездных войн. 3D-переиздание помогает старым фильмам преодолевать новые рубежи. Плюс ко всему хорошим стимулирующим эффектом обладает старт проката фильма на территории Китая. Почему-то раньше Парк юрского периода китайцам не показали.

25. Гадкий я 3 (2017)

Кассовые сборы: $1,033,500,000 Третье пришествие миньонов не осталось незамеченным. Гадкий я 3 стал вторым фильмом в трилогии, собравшим кассу более миллиарда долларов.

24. Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)

Кассовые сборы: $1,045,700,000 Из четырех фильмов франшизы Пираты Карибского моря, только два вошли в клуб миллиардеров. Заметим, что это второе появление Джонни Деппа списке самых кассовых фильмов.

23. Изгой-один. Звездные войны: Истории (2016)

Кассовые сборы: $1,056,100,000 Изгой-один получил свой миллиард долларов сразу после 39 дней после мирового релиза. Картина также стала четвертым и последним фильмом 2016 года, которому удалось собрать заветный миллиард. Кстати, все четыре миллиардных фильма 2016 были сняты Диснеем.

22. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (2006)

Кассовые сборы: $1,066,200,000 В 2006 году Сундуку мертвеца потребовалось всего лишь три месяца, чтобы достигнуть миллиарда долларов в прокате. На тот момент фильм был третьим по счету миллиардником за всю историю кинематографа, а также первым, быстрее всех преодолевшим этот рубеж.

21. История игрушек 3 Кассовые сборы: $1,067,000,000 Третий фильм знаменитой франшизы История игрушек. Получил премию оскар в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм», а также в номинации «Лучшая песня». После успеха третьей части, студия Пиксар планирует выпустить Историю игрушек 4 в 2019 году.

20. Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012)

Кассовые сборы: $1,084,900,000 Том Харди в роли Бэйна и Кристофер Нолана в образе Бэтмена — тандем на миллиард. Возрождение легенды стал 13 фильмом в истории кинопроката, завоевавшим миллиард.

19. Трансформеры: Эпоха истребления (2014)

Кассовые сборы: $1,104,000,000 Четвертый фильм одной из самых кассовых франшиз в кино был снят специально для международного зрителя. Практически треть сборов фильма пришлась на китайский рынок. Там любят роботов.

18. 007: Координаты «Скайфолл» (2012)

17. Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Кассовые сборы: $1,119,900,000 Второй фильм в истории мирового кинематографа, собравший миллиард долларов в прокате. Возвращение короля получил 11 наград «Оскар», а также находится на восьмом месте в рейтинге «250 лучших фильмов» по версии IMDb.

16. Трансформеры 3: Темная сторона Луны (2011)

Кассовые сборы: $1,123,800,000 Третья часть франшизы Трансформеры и первый фильм компании Парамаунт, завоевавший миллиард в прокате. Также последняя картина про Трансформеров, в которой снялся известный актер Шайа Лабаф.

15. Первый мститель: Противостояние (2016)

Кассовые сборы: $1,153,300,000 Первый фильм 2016 года, получивший миллиард долларов кассовых сборов. Потому и Первый мститель.

14. Миньоны (2015)

Кассовые сборы: $1,159,400,000 Миньоны является приквелом к фильму Гадкий я, и это правильное решение, потому что больше всего массовой аудитории хотелось смотреть на маленьких забавных инопланетян. Ни первая часть Гадкого я, ни вторая не смогли переступить через отметку в миллиард долларов.

13. Железный человек 3 (2013)

Кассовые сборы: $1,214,800,000 Третьему железному человеку потребовалось всего лишь 23 дня, чтобы желанный миллиард был у Тони Старка в кармане. Роберт Дауни — младший навсегда заявил о себе, как о самом органичном железном человеке для сомневающихся фанатов вселенной Marvel.

12. Форсаж 8 (2017)

Кассовые сборы: $1,235,800,000 Восьмая часть бесконечной франшизы Форсаж стала вторым фильмом, собравшим миллион долларов в прокате. Это очевидный вин Дизеля.

11. Красавица и чудовище (2017)

10. Холодное сердце (2013)

Кассовые сборы: $1,276,500,000 Холодное сердце стало номером один в рейтинге самого кассового мультипликационного фильма всех времен. Мультфильм также получил две премии «Оскар» за лучший анимационный фильм и лучшую песню.

9. Звездные войны: Последние джедаи (2017)

Кассовые сборы: $1,331,200,000 Последнии джедаи получили свой миллиард после трех недель проката. В первый уикенд заработала 500 миллионов долларов.

Кассовые сборы: $1,341,500,000 Последний фильм франшизы Гарри Поттера и в то же время первый фильм из вселенной Джоан Роулинг , собравший миллиард долларов в прокате. Не добрав 25 миллионов долларов, «Философский камень» мог стать вторым в числе миллиардеров Хогвартса.

7. Мстители: Эра Альтрона (2015)

Кассовые сборы: $1,405,400,000 Мстители: Эра Альтрона — второй фильм знаменитой франшизы, собравший миллиард долларов в прокате.

6. Форсаж 7 (2015)

Кассовые сборы: $1,516,000,000 Форсаж 7 оказался настолько быстрым, что ворвался в клуб миллиардеров всего за первые 17 дней проката. Этот фильм также стал последним для Пола Уокера , что безусловно повлияло на кассовые сборы.

5. Мстители (2012)

Кассовые сборы: $1,518,800,000 Первый фильм от Мстителей собрал миллиард долларов за 19 дней. Это дает ему право находится на третьей строчке в рейтинге фильмов, сорвавших кассу в кратчайшие сроки.

4. Мир Юрского периода (2015)

Кассовые сборы: $1,670,400,000 Мир Юрского периода решил побить много рекордов в момент выхода на большие экраны. Прежде всего, он не дал обогнать себя парням из Форсажа 7, прийдя самым первым на чемпионате самых быстрых фильмов по сбору кассы (13 дней). Мир Юрского периода также стал первым фильмом в истории, сделавшим за первый уикенд более 500 миллионов долларов. Никому раньше не удавалось открыть это число.

3. Звездные войны: Пробуждение силы (2015)

Кассовые сборы: $2,068,200,000 Третий фильм от франшизы Звездных войн в этом списке занимает третье место самых кассовых фильмов мира. Пробуждение силы оказалось настолько великим, что всего лишь за 12 дней миллиард долларов лежал на месте. Помимо этого, новые звездные войны собрали два миллиарда долларов, что выходит далеко за земных рекордов.

2. Титаник (1997)

Кассовые сборы: $2,187,500,000 Второе место в списке самых кассовых фильмов всех времен и народов получает Титаник. Еще в далеком 1997 году Титаник собрал 1,8 миллиарда долларов, а затем превысил отметку в два миллиарда, когда вышло его переиздание в 3D в честь 100-летия со дня крушения печального известного корабля.

1. Аватар (2009)