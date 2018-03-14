Телеканал «МИР» покажет программу в память об Олеге Табакове 

12 марта умер народный артист СССР Олег Табаков, режиссер и худрук Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, гениальный актер, легендарный Обломов и кот Матроскин из «Простоквашино». Его жизненная и творческая энергия была неисчерпаемой.
Олег Павлович не только подарил зрителям множество ролей в самых известных советских и российских фильмах, но и вырастил целое поколение актеров. В память о Табакове мы покажем специальный выпуск программы «Наше кино. История большой любви» о жизни и творчестве этого великого артиста. Смотрите программу «Наше кино. История большой любви» 15 марта в 19:20 на телеканале «МИР».
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