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«А как же Милош?»: Аглая Тарасова показала неоднозначное фото с Резо Гигинеишвили
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«А как же Милош?»: Аглая Тарасова показала неоднозначное фото с Резо Гигинеишвили 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Актриса Аглая Тарасова заинтриговала поклонников снимком в объятиях режиссера Резо Гигинеишвили. В Сети недоумевают, неужели их красивая пара с Милошем Биковичем распалась.
Еще совсем недавно в Сети делали ставки, когда же 23-летняя актриса Аглая Тарасова бросит своего 30-летнего возлюбленного Милоша Биковича. И вот в Инстаграме Аглаи появляются снимки с другим мужчиной. Тарасова и известный режиссер Резо Гигинеишвили встретились на светской вечеринке и сделали несколько весьма теплых фотографий в объятиях друг друга. На одном снимке Резо даже целует звезду фильма «Лед», правда, довольно целомудренно — только в лоб. Напомним, что режиссер Гигинеишвили сейчас официально свободен — в конце 2017 года он развелся с актрисой Надеждой Михалковой после 7 лет брака. «Моя грузинская любовь», — красноречиво подписала снимок актриса.
Скорее всего, Резо и Аглаю связывают только дружеские отношения, но фолловеры Тарасовой не на шутку взволновались. Такие фотографии привели в замешательство поклонников артистки, которые влюблены в их союз с актером Милошем Биковичем. «Сербская любовь?! Где же она?» «А как же Милош?» «Вы расстались с Милошем?» «А где Милош?! Можно он будет моим?»
Аглая и Милош вместе уже больше года, пара выглядит счастливой и гармоничной на светских мероприятиях. Оба актера снялись в фильме «Лед», который с огромным успехом до сих пор идет в кинотеатрах. Картина побила множество рекордов по кассовым сборам и очень полюбилась зрителям.
Кстати, саундтрек из этого фильма на песню «Лететь» стал негласным гимном российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее. Сама Аглая Тарасова прилетала в Пхенчхан, чтобы поддержать отечественных фигуристок, и спела эту песню, по сути повторив финальную сцену из фильма «Лед».
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