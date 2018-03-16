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Вышел новый трейлер фильма «Мстители: Война Бесконечности»
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Вышел новый трейлер фильма «Мстители: Война Бесконечности» 

GameGuru 16 марта 2018
Фото: Gmbox
В Сети появился новый трейлер межгалактического блокбастера «Мстители: Война Бесконечности». Танос отбирает Камни Бесконечности, а Капитан Америка и компания пытаются этого не допустить. А Marvel отберет все ваши деньги.
«Мстители: Война Бесконечности» появятся в прокате 3 мая.
Беспрецедентное кинематографическое путешествие длиной в 10 лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную MARVEL, продолжится в фильме «Мстители: Война бесконечности», который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной.
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