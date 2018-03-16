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Режиссер «Тора 3» сыграет Адольфа Гитлера
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Режиссер «Тора 3» сыграет Адольфа Гитлера 

DTF.RU 16 марта 2018
Фото: DTF.RU
Создатель блокбастера «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити напишет сценарий и поставит сатирическую комедию «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit). А ещё Вайтити исполнит в фильме ключевую роль — воображаемого Адольфа Гитлера.
Тайка Вайтити
Действие фильма развернется во время Второй мировой войны. Главный персонаж — немецкий мальчик, лишенный отца, которого не понимают родители и сверстники. От безысходности он придумывает воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который становится собирательным образом фюрера Третьего рейха и пропавшего отца.
По словам Вайтити, «это не тот Адольф, который известен нам и которого мы ненавидим. Наш Адольф — это нелепый и очаровательный парень, летящий по жизни с детской наивностью».
Начало съемок запланировано на май 2018.
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