Актер из «Игры престолов» раскрыл старую тайну сериала

Американский актер Шон Бин , сыгравший Эддрада (Неда) Старка в культовом сериале, озвучил последние слова своего героя перед смертью. В предпоследней серии первого сезона персонаж Бина, стоя у плахи, что-то беззвучно шепчет, но разобрать слова невозможно.

Фанаты саги долго спорили, что же мог произнести лорд Винтерфелла. Некоторые поклонники предполагали фразу «Валар моргулис», которая на вымышленном валирийском языке означает «Все люди смертны» или «Все люди должны умереть». Предположение оказалось неверными, в недавнем интервью HuffingtonPost актер признался, что этих слов не было в сценарии, он просто импровизировал.

"Это была просто молитва. Так ведь и происходит, не правда ли? Я не могу погружаться в детали, потому что не уверен, была ли там подходящая религия. Я просто подумал «что бы я сделал, если бы это происходило на самом деле?» Я, наверное, просто молился бы", — признался Шон.