Библиотека приглашает в киноклуб 

В субботу, 17 марта, в 17.00, в библиотеке № 169 «Проспект» состоится очередной показ и обсуждение фильма в рамках «Киноклуба Большой Москвы».
Киноклуб Большой Москвы — это:
— сетевой проект, в котором участвуют площадки на базе учреждений Большой Москвы;
— это показ интеллектуального и актуального кино, которое отбирается профессиональным экспертом;
— это не просто просмотр, но ещё и мини-лекция перед фильмом и обсуждение по окончанию;
— это место для общения.
Вход свободный.
Возрастная категория: 18+