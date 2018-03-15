Ещё
Библиотека приглашает в киноклуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библиотека приглашает в киноклуб 

Наш Теплый стан 15 марта 2018
Фото: Наш Теплый стан
В субботу, 17 марта, в 17.00, в библиотеке № 169 «Проспект» состоится очередной показ и обсуждение фильма в рамках «Киноклуба Большой Москвы».
Киноклуб Большой Москвы — это:
— сетевой проект, в котором участвуют площадки на базе учреждений Большой Москвы;
— это показ интеллектуального и актуального кино, которое отбирается профессиональным экспертом;
— это не просто просмотр, но ещё и мини-лекция перед фильмом и обсуждение по окончанию;
— это место для общения.
Вход свободный.
Возрастная категория: 18+
Наш Теплый стан: последние новости
В Теплом Стане пройдет День правовой помощи детям В пансионате состоялся праздничный концерт Любителей фотографировать из ЮЗАО приглашают на мастер-класс
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение