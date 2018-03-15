Библиотека приглашает в киноклуб

В субботу, 17 марта, в 17.00, в библиотеке № 169 «Проспект» состоится очередной показ и обсуждение фильма в рамках «Киноклуба Большой Москвы».

Киноклуб Большой Москвы — это:

— сетевой проект, в котором участвуют площадки на базе учреждений Большой Москвы;

— это показ интеллектуального и актуального кино, которое отбирается профессиональным экспертом;

— это не просто просмотр, но ещё и мини-лекция перед фильмом и обсуждение по окончанию;

— это место для общения.

Вход свободный.

Возрастная категория: 18+