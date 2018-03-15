Актриса Натали Портман сыграет в драме «Бледно-голубая точка»

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. / ТАСС /. Голливудская актриса Натали Портман сыграет главную роль в драме «Бледно-голубая точка», которая повествует о женщине-астронавте.

Об этом сообщил журнал Variety.

По сюжету, главная героиня после возвращения на Землю из полета в космос сталкивается с тем, что ее восприятие действительности коренным образом изменилось, и она уже не может жить прежней жизнью. Сценарий картины основан на теории о том, что человек, проведший продолжительный период времени в космическом пространстве, утрачивает чувство реальности.

Партнером Портман на съемочной площадке станет актер Джон Хэмм , известный по фильмам «Мы были солдатами» (2002) и «Малыш на драйве» (2017). Ему предстоит сыграть коллегу главной героини, с которым у нее происходит конфликт.

Как ожидается, съемки драмы начнутся уже этой весной. Режиссером «Бледно-голубой точки» станет Ной Хоули , работавший ранее над популярными телевизионными сериалами «Фарго» (Fargo, 2014-2017) и «Легион» (Legion, 2017).

"Бледно-голубая точка" — это название фотографии, сделанной в 1990 году американским космическим зондом «Вояджер-1». На снимке запечатлена Земля с рекордного расстояния — 5,9 млрд км. По замыслу астронома Карла Сагана , которому принадлежит идея создания фотографии, она должна заставить человека задуматься о том, насколько маленькой и хрупкой является наша планета во Вселенной.

Мировую известность Портман принесла главная роль во французской картине «Леон» (1994). После этого она снялась также в таких популярных лентах, как «Звездные войны», «Марс атакует!» и в двух частях фильма «Тор» (2011, 2013). 35-летняя актриса является обладательницей «Оскара» за главную роль в фильме «Черный лебедь» (2010).