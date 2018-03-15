В Уфе объявили кастинг для детей в фильм по повести Мустая Карима

Киностудия «Башкортостан» объявила кастинг — выбирают героев для фильма по повести Мустая Карима «Таганок».

Организаторы проекта заявили, что им нужны актеры-мальчики возрастом около 11–12 лет, которые должны знать башкирский язык. Идеальный кандидат должен выглядеть как деревенский мальчик.

— В 2018 году киностудия получила грант на съемки фильма к 100-летию великого писателя, — пояснили на киностудии.