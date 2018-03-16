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В выходные культурный центр «Вдохновение» приглашает на лекцию, мюзикл и спектакль
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В выходные культурный центр «Вдохновение» приглашает на лекцию, мюзикл и спектакль 

Ясенево 16 марта 2018
Фото: Ясенево
18 марта в 12 часов в арт-клубе КЦ «Вдохновение» на лекции «Появление звука» киновед Наталья Антропова расскажет дошкольникам, когда впервые появился звук в кино, как озвучивались первые фильмы и какие подручные средства использовались для озвучки.
Детский кинолекторий — новый проект культурного центра «Вдохновение», где дети, уютно устроившись на мягких пуфиках, знакомятся с основами кинематографа, узнают, как появилось кино, кто стал создателем первых кинолент, как родилась идея создания кино и множество других интересных фактов! Вместе с лектором, киноведом Натальей Антроповой, ребята разовьют художественный вкус, навыки зрительской активности и восприятия кино как искусства. Благодаря особенному ракурсу, лекции делают понятными сложные вещи и в то же время приобщают детей в возрасте от 6 до 8 лет к искусству кино и кинопроекции, учат не только смотреть, но и видеть.
Лектор Наталья Антропова, режиссер, писатель, художник. Окончила Московский государственный институт культуры. Автор и режиссер нескольких фильмов и программ телеканала «Культура». Преподавала в Гуманитарном колледже РГГУ. Вход на мероприятие свободный. Лекция ориентирована на слушателей 6-8 лет. Продолжительность встречи составит 30-40 минут. Проект реализован при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
Также юных жителей Ясенева с родителями приглашают в КЦ «Вдохновение» 17 марта на спектакль «Маленький принц» (6+) и на сказку-мюзикл «Фея и Лемми» (6+). 18 марта — на музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха» (0+).
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