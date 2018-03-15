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Александр Пэйн снимет драму для Amazon
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Александр Пэйн снимет драму для Amazon 

Ревизор.ru 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Фильм основан на реальных событимях, сценарий к картине написал Даг Райт. В киоленте показана история юриста из Миссисипи Уиллима Гэри, занимающегося делами, связанными с травмами и ущербом здоровью. В 1995 году адвокат берется за сложное дело. Владельца небольшой похоронной сети Джеремайи О’Кифа жестоко обманул крупный похоронный конгломерат. Гэри хочет восстановить справедливость и преодолев трудный процесс, добивается, чтобы О’Кифу выплатили 500 млн долларов, которые позже были снижены до 200 млн долларов. После этого дела адвоката нарекли Убийцей Великанов. Продюсерами картины станут Роберт Шрайвер, Дженет Кан и Адам Ричман.
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