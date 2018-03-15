В «Детском Пионере» покажут мультфильм «Поднять якоря!»

В кинолектории очередной показ из цикла Европейская анимация. 18 марта здесь можно будет увидеть норвежский анимационный фильм.

Милый, трудолюбивый и бесхитростный спасательный катерок по имени Элиас получает приглашение работать в городском порту. Здесь на его долю выпадает двойное испытание: контрабандисты и слава. Сумеет ли он справиться с искушениями?

Дебютная работа норвежских режиссеров Симена Альсвика и Уилла Ашурста (аниматор знаменитого «Курт звереет») — симпатичный и поучительный мультфильм о том, как важно не терять старых друзей и самого себя в погоне за мифическими ценностями. Следуя за симпатичным героем ленты, невозможно не вспомнить культовую картину Инессы Ковалевской «Катерок».

По традиции после перерыва и угощения от Кафе «Пион» с детьми работает преподаватель Центра современного танца ЦЕХ.