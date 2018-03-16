Театр имени М. Н. Ермоловой по-новому прочтет «Неуловимых мстителей»

Сценарий культового фильма «Неуловимые мстители» получит новую жизнь на сцене Театра имени М. Н. Ермоловой. Еще раз пережить с героями Эдмонда Кеосаяна приключения зрители смогут 1 апреля в рамках проекта «Кино на сцене».

«Не было такой детской площадки, где бы не делили роли Яшки-цыгана, Даньки, Ксанки и Валерки, чтобы бороться с бандитами. Спустя 50 лет мы поделим все эти роли между нашим звездным составом «Кино на сцене» и перенесем всех зрителей не только в легендарный отечественный вестерн, но и в атмосферу того самого хулиганского детства», — рассказал директор театра Олег Меньшиков

В читке примет участие и сын известного советского кинорежиссера — телеведущий Тигран Кеосаян . «Самая большая награда для кинорежиссера — это когда люди помнят его фильм, сколько бы времени ни прошло с момента премьеры. Сам факт проекта „Кино на сцене.

Неуловимые мстители“ — лишнее доказательство долголетия фильма Эдмонда Кеосаяна», — отметил он.

«Кино на сцене» — это новое прочтение сценариев отечественных фильмов звездами современного театра, кино и интернета. С 2017-го «Кино на сцене» регулярно проходит на основной сцене Театра имени М. Н. Ермоловой.

«Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых» (1967–1968) — легендарные картины Эдмонда Кеосаяна о приключениях четырех подростков в годы Гражданской войны. Первый отечественный вестерн рассказывает о приключениях партизан Валерки, Даньки, Ксанки и Яшки-цыгана, их дружбе и борьбе с врагами советской власти.

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте Театра имени М. Н. Ермоловой.