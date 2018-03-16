Театр имени М. Н. Ермоловой по-новому прочтет «Неуловимых мстителей» 

Сценарий культового фильма «Неуловимые мстители» получит новую жизнь на сцене Театра имени М. Н. Ермоловой. Еще раз пережить с героями Эдмонда Кеосаяна приключения зрители смогут 1 апреля в рамках проекта «Кино на сцене».
«Не было такой детской площадки, где бы не делили роли Яшки-цыгана, Даньки, Ксанки и Валерки, чтобы бороться с бандитами. Спустя 50 лет мы поделим все эти роли между нашим звездным составом «Кино на сцене» и перенесем всех зрителей не только в легендарный отечественный вестерн, но и в атмосферу того самого хулиганского детства», — рассказал директор театра Олег Меньшиков.
Вместе с Олегом Меньшиковым на сцене выступят Сергей Шнуров, Михаил Ефремов, Александр Петров, Григорий Сиятвинда, Дарья Мельникова, Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Анна Ардова, оркестр Menshikovbrass. Распределение ролей между актерским составом останется для зрителей загадкой до самого начала мероприятия.
В читке примет участие и сын известного советского кинорежиссера — телеведущий Тигран Кеосаян. «Самая большая награда для кинорежиссера — это когда люди помнят его фильм, сколько бы времени ни прошло с момента премьеры. Сам факт проекта „Кино на сцене.
Неуловимые мстители“ — лишнее доказательство долголетия фильма Эдмонда Кеосаяна», — отметил он.
«Кино на сцене» — это новое прочтение сценариев отечественных фильмов звездами современного театра, кино и интернета. С 2017-го «Кино на сцене» регулярно проходит на основной сцене Театра имени М. Н. Ермоловой.
«Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых» (1967–1968) — легендарные картины Эдмонда Кеосаяна о приключениях четырех подростков в годы Гражданской войны. Первый отечественный вестерн рассказывает о приключениях партизан Валерки, Даньки, Ксанки и Яшки-цыгана, их дружбе и борьбе с врагами советской власти.
Билеты можно приобрести в кассе или на сайте Театра имени М. Н. Ермоловой.