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Студия Михалкова выиграла суд у вдов спортсменов по делу о «Движении вверх»
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Студия Михалкова выиграла суд у вдов спортсменов по делу о «Движении вверх» 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск вдов спортсменов к студии «Тритэ» Никиты Михалкова из-за фильма «Движение вверх», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в постановлении суда.
Иск подавали вдовы баскетболиста Александра Белова и тренера той команды Владимира Кондрашина — по их мнению, в сценарии без их согласия описывается множество обстоятельств, «содержащих информацию о частной жизни спортсменов». Кроме того, они требовали запретить использовать в сценарии «недостоверные сведения о заболевании Белова».
Суды, рассмотрев их иск, сочли, что лента представляет собой творческий вымысел, а не биографию спортсменов, поэтому претензии вдов состоятельны.
Фильм «Движение вверх» на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.
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