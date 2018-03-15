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Вдовы героев фильма «Движение вверх» проиграли суд студии Никиты Михалкова
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Вдовы героев фильма «Движение вверх» проиграли суд студии Никиты Михалкова 

Newsru.com 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Московский городской суд отказался запретить ряд сцен фильма «Движение вверх» по иску вдов баскетболистов, ставших олимпийскими чемпионами в 1972 году и чьи образы были использованы в кинокартине.
"Рассмотрев доводы апелляционных жалоб заявителей, Мосгорсуд отказал в удовлетворении их требований", — цитирует
"Интерфакс"
представителя суда.
Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх», повествующая о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене, стала самым кассовым российским фильмом в истории.
Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдов баскетболистов Александра Белова и тренера сборной Владимира Кондрашина, которые требовали обязать студию «ТриТэ» Никиты Михалкова исключить из фильма сцены, содержащие недостоверную, по их мнению, информацию о частной жизни спортсменов и недостоверные сведения о заболевании Белова.
Рассмотрев аргументы сторон, районный суд пришел к выводу, что фильм «Движение вверх» является творческим вымыслом, а не документальной биографией спортсменов, и отказал в претензиях заявительниц.
По словам Александры Овчинниковой, состоявшей в браке с Беловым, сценарий фильма не соответствует действительности. Баскетболиста, вошедшего в историю своим победным броском на последней секунде игры с американцами, в картине представляют смертельно больным человеком уже во время Олимпиады-72.
Негодование вдов вызвали и фрагменты фильма, в которых советская сборная «барыжит» черной икрой в американском гетто, проигрывает дворовой команде темнокожих баскетболистов и отправляется в бар, чтобы напиться. Тренер команды также ведет себя не как образцовый советский гражданин: не доверяя отечественной медицине, пытается вывезти больного сына на операцию в Австрию.
"Пусть студия «ТриТэ» снимет фильм о семье Михалкова, где его родные будут пить, будут смертельно больны, будут неадекватно себя вести, спать с кем угодно. Пусть снимут это про семью Михалкова и скажут, что это художественный вымысел", — заявляла ранее Овчинникова в интервью Regnum.
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