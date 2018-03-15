Вдовы героев фильма «Движение вверх» проиграли суд студии Никиты Михалкова

Московский городской суд отказался запретить ряд сцен фильма «Движение вверх» по иску вдов баскетболистов, ставших олимпийскими чемпионами в 1972 году и чьи образы были использованы в кинокартине.

"Рассмотрев доводы апелляционных жалоб заявителей, Мосгорсуд отказал в удовлетворении их требований", — цитирует

представителя суда.

Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх», повествующая о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене, стала самым кассовым российским фильмом в истории.

Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдов баскетболистов Александра Белова и тренера сборной Владимира Кондрашина , которые требовали обязать студию «ТриТэ» Никиты Михалкова исключить из фильма сцены, содержащие недостоверную, по их мнению, информацию о частной жизни спортсменов и недостоверные сведения о заболевании Белова.

Рассмотрев аргументы сторон, районный суд пришел к выводу, что фильм «Движение вверх» является творческим вымыслом, а не документальной биографией спортсменов, и отказал в претензиях заявительниц.

По словам Александры Овчинниковой, состоявшей в браке с Беловым, сценарий фильма не соответствует действительности. Баскетболиста, вошедшего в историю своим победным броском на последней секунде игры с американцами, в картине представляют смертельно больным человеком уже во время Олимпиады-72.

Негодование вдов вызвали и фрагменты фильма, в которых советская сборная «барыжит» черной икрой в американском гетто, проигрывает дворовой команде темнокожих баскетболистов и отправляется в бар, чтобы напиться. Тренер команды также ведет себя не как образцовый советский гражданин: не доверяя отечественной медицине, пытается вывезти больного сына на операцию в Австрию.