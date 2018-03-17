Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц 

Актер и певец Алексей Воробьев объяснил появление в интернете скандальных фото страстных поцелуев с бородатым мужчиной.
Воробьев выложил в своем инстаграме соответствующее видео с провокационными кадрами и объяснился с поклонниками.
"Офигеть, да? 😱 А это ведь всего лишь 3я серия сериала @unrealtv Дальше — ещё жёстче будет😱😱 Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет.
Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета — алкоголика— наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. Хит Леджер, Джим Кери, Колин Ферт, Эван МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, — это список гетеросексуальных актёров, сделавших это до меня.
А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра"
Алексей сыграл Алексея Петрова, танцовщика-наркомана в новом сезоне американского сериала "Нереально" ("UnReal"). Специально для роли актер похудел на 7 килограммов и перекрасился.
Реакция подписчиков была неоднозначной, один поддержали актера и восхитились его смелостью, другие — осудили.
"С яйцами у Вас точно все в порядке👍. Немного в шоке …Но — роли бывают разные, есть роль насильника и убийцы, чем эта хуже не знаю. А еще одна грань, таланту не помешает. "
"Леха, в этом поцелуе не было ничего сексуального. Так что за тебя в этом плане беспокойства нет. Есть беспокойство в общем движении американского и европейского кинематографа, которые так навязчиво и массированно продвигают в фильмах эту гейскую тему. Тебе, как православному, не стоит поддерживать это и участвовать в подобном. "
"Алексей — молодец! Профессионал. Удачи в творчестве и карьере!
Красавчик! Гениальный не только режиссёр и певец, но и актёр. Любая роль под силу. Молодчина. Люди, перевоплощение это талант. Актёр это профессия! И нечего тут "фукать"..
"Молодец! Не каждому под силу такое сыграть"
"Красавчик 👍 профессия предусматривает здоровый пофигизм на мнение недалеких, точнее далеких от этой деятельности, людей. Так держать!"
"Лёша, отличная игра 👍 это называется профессионализм 😉 смотрел кто-нибудь фильм «Сен-Лоран. Стиль-это я»? Вот там да, многие моменты в шок приводят 🤯 😂 но головой то понимаешь, что это игра актеров и относишься к этому очень даже уважительно и думаешь, это ведь какие нужно быть профессионалом, чтобы так сыграть 👍👍👍"
"Да, все норм. Ты как всегда хорош. Леха, давай!"