Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц

Актер и певец Алексей Воробьев объяснил появление в интернете скандальных фото страстных поцелуев с бородатым мужчиной.

Воробьев выложил в своем инстаграме соответствующее видео с провокационными кадрами и объяснился с поклонниками.

"Офигеть, да? 😱 А это ведь всего лишь 3я серия сериала @unrealtv Дальше — ещё жёстче будет😱😱 Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет. Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета — алкоголика— наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. Хит Леджер, Джим Кери, Колин Ферт, Эван МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, — это список гетеросексуальных актёров, сделавших это до меня. А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра"

Алексей сыграл Алексея Петрова , танцовщика-наркомана в новом сезоне американского сериала "Нереально" ("UnReal"). Специально для роли актер похудел на 7 килограммов и перекрасился.

Реакция подписчиков была неоднозначной, один поддержали актера и восхитились его смелостью, другие — осудили.