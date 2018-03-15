Премьера сериала по «Ведьмаку» от Netflix состоится уже в 2018 году 

Похоже, стриминговый сервис Netflix всерьез собирается конкурировать с привычными нам телеканалами — Netflix выделяет какие-то невероятные деньги на производство оригинального контента и ускоряет темпы его производства. Так, стало известно, что сериальная экранизация культового «Ведьмака» от Netflix появится уже в 2018 году — хотя пока не то что не начались съемки, даже актеров еще не подыскали. Напомним, что изначально «Ведьмак» — это серия фэнтези-романов Анджея Сапковского, ставшая основой для серии очень популярных видео игр. При всей популярности «Ведьмака» экранизировать его пытались только один раз — в 2001 году вышел полнометражный фильм и сериал «Ведьмак» режиссёра Марека Бродского, роль Геральта в котором исполнил Михал Жебровский. И фильм, и сериал получили негативные отзывы как критиков, так и фанатов книг Сапковского. Возможно, у Netflix получится лучше — узнаем, к счастью, уже в этом году.
попкорнnews