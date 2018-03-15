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Любителям фильмов ужасов помогут «наложить в штаны от страха»
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Любителям фильмов ужасов помогут «наложить в штаны от страха» 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Издание Vice составило список лучших фильмов ужасов сервиса Netflix, от которых можно «наложить в штаны от страха». В рейтинг, опубликованный в четверг, 15 марта, вошло 17 картин.
В список попали, в основном, классические хорроры, права на которые выкупил Netflix. Среди них — «Дети кукурузы» 1984 года, «Человеческая многоножка» 2009 года, «Восставший из ада» 1987-го, «Ловец снов» 2003 года, «Шесть демонов Эмили Роуз» 2005 года и «Шестое чувство» 1999-го.
Кроме того, авторы включили в рейтинг «Спуск» (2005), «Оно» (2004, оригинальное название — It Follows, не путать с It — «прим. Ленты.ру»), «Бабадук» (2014), «30 дней ночи» (2007), «Азбука смерти» (2012), «Голодные Z» (2017), «Хороший сын» (1993), «Заклятие» (2013), а также мультфильм «Коралина в Стране Кошмаров» (2013) и комедию «Очень страшное кино» (2000).
В рейтинг также вошла испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники», который ранее в марте объявили самым страшным фильмом ужасов в истории.
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