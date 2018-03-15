Ешь, борись, люби

Общие сборы комедии «Я худею» за первый уик-энд превысили 1,2 миллиарда рублей. В чем же успех подобного кино?

Картина вышла в широкий прокат в минувший четверг, 8 марта. Да, наверное, успех в том же, в чем у фильмов «Горько» и «Жених». Вроде бы ничего особенного — не военный фильм, не исторический, не спортивная драма. Обычная российская комедия. Но люди идут. И им нравится. Почему? Да потому что в героях россияне узнают себя.

Недавно, выступая перед студентами ВГИКа, министр культуры России Владимир Мединский посетовал, что очень мало снимается фильмов про современное время, про нас самих. Дескать, почему всем так нравилось советское кино? Так оно снималось на злобу дня. А вот сейчас все берутся вспоминать историю. Поэтому, если кто-то решает снять картину про события сегодняшних дней, то Минкульт всячески поддерживает создателей. Комедия «Я худею» действительно сделана на злобу дня. Молодая девушка Аня очень любит своего молодого человека спортивного телосложения. И любит не за мышцы и кубики на животе, а просто так, всем сердцем. Еще Анна очень любит еду, которая добавляет ей лишних килограмм. Увидев это, молодой человек бросает свою возлюбленную.

Создатели фильма пытаются показать культ красивого тела, сложившийся в обществе. Ведь о фитнесе, диетах, правильном питание все только и говорят. А так называемые «фитоняшки» заполонили соцсети. Действительно ли это так важно? Неужели красивое тело уже победило любовь? Наверное, об этом задумались зрители, сидящие рядом со мной… И от греха подальше отложили коробку с попкорном. Автор же этой колонки, отнюдь не обладающий спортивной фигурой, уже продумывал свое диетическое меню. Но финал фильма все расставил по местам. «Спойлерить» не буду, но ценителям красивых тел посмотреть советую.