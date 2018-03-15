Герои «Острова собак» Уэса Андерсона дали интервью 

Fox опубликовала на своем YouTube-канале «интервью» главных героев фильма Уэса Андерсона «Остров собак». В нем актеры озвучки (Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Ф. Мюррэй Абрахам, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Боб Бэлабан, Тильда Суинтон) рассказывают о своих героях, их жизнях, характере и особенностях их собачьей жизни. Не знаем, как вы, но даже мы захотели завести собачку!
По сюжету из-за быстро распространяющегося собачьего гриппа всех собак Японии отправляют жить на остров с мусором. Со временем этот остров переименовывается в «Остров собак». 12-летний Атари, потерявший своего друга, пса Спотса, отправляется на остров, чтобы найти его и вернуть домой.
В российском прокате «Собачий остров» появится 3 мая 2018 года.