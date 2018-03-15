Ещё
Герои «Острова собак» Уэса Андерсона дали интервью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Герои «Острова собак» Уэса Андерсона дали интервью 

Ivi.ru 15 марта 2018
Fox опубликовала на своем YouTube-канале «интервью» главных героев фильма Уэса Андерсона «Остров собак». В нем актеры озвучки (Брайан Крэнстон, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Ф. Мюррэй Абрахам, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Боб Бэлабан, Тильда Суинтон) рассказывают о своих героях, их жизнях, характере и особенностях их собачьей жизни. Не знаем, как вы, но даже мы захотели завести собачку!
По сюжету из-за быстро распространяющегося собачьего гриппа всех собак Японии отправляют жить на остров с мусором. Со временем этот остров переименовывается в «Остров собак». 12-летний Атари, потерявший своего друга, пса Спотса, отправляется на остров, чтобы найти его и вернуть домой.
В российском прокате «Собачий остров» появится 3 мая 2018 года.
Ivi.ru: последние новости
10 отличных фильмов 2017 года, которые вы зря попустили в кино 8 сериалов про умных и ушлых адвокатов Памяти Олега Табакова: 10 знаковых ролей любимого артиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение