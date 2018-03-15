Герои «Острова собак» Уэса Андерсона дали интервью

По сюжету из-за быстро распространяющегося собачьего гриппа всех собак Японии отправляют жить на остров с мусором. Со временем этот остров переименовывается в «Остров собак». 12-летний Атари, потерявший своего друга, пса Спотса, отправляется на остров, чтобы найти его и вернуть домой.

В российском прокате «Собачий остров» появится 3 мая 2018 года.