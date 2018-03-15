Мосгорсуд отклонил претензии вдов баскетболистов к создателям «Движения вверх»

Вдовы баскетболистов, чьи образы были использованы в картине, предъявляли претензии студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска заявительниц. Там признали, что «Движение вверх» — результат творческого вымысла, а не документальная биография спортсменов.

Фильм рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. Он стал самой кассовой российской картиной в истории. С момента выхода в конце декабря прошлого года сборы превысили 3 млрд рублей.