Ещё
Мосгорсуд отклонил претензии вдов баскетболистов к создателям «Движения вверх»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мосгорсуд отклонил претензии вдов баскетболистов к создателям «Движения вверх» 

Говорит Москва 15 марта 2018
Фото: Газета Кемерова
Вдовы баскетболистов, чьи образы были использованы в картине, предъявляли претензии студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.
Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска заявительниц. Там признали, что «Движение вверх» — результат творческого вымысла, а не документальная биография спортсменов.
Фильм рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. Он стал самой кассовой российской картиной в истории. С момента выхода в конце декабря прошлого года сборы превысили 3 млрд рублей.
Говорит Москва: последние новости
Московские кинотеатры покажут фильмы с участием Олега Табакова Союз кинематографистов России выразил соболезнования семье Квинихидзе Сериал «Клан Сопрано» получит продолжение
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение