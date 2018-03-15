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Чреват ли прогресс графики в кино ухудшением качества картинки?
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Чреват ли прогресс графики в кино ухудшением качества картинки? 

DTF.RU 15 марта 2018
Фото: DTF.RU
Официально подтверждённый cover-art UltraHD-издания Последнего джедая Будем честны — все мы любим глазами и этот факт не отменить.
Не посчитайте автора данной стать зацикленным на одной графике — я люблю хороший-арт дизайн (от серии Bioshock до сих пор в восхищении, но речь не об играх), графику а также финальную реализацию проектов. Бывают релизы драматических фильмов со скромной картинкой, но при этом детальной и кристально чистой. А мультфильмы и блокбастеры так и вообще не скупятся ни на эффекты, ни на пост-обработку и "Disney" вкупе с «Marvel Studios» никогда не разочаровывали в качестве финального продукта для домашнего просмотра.
Но буквально вчера я несколько впал в ступор от релиза «Последних джедаев». Я пока не скачал его, но всегда покупаю фильм для домашнего просмотра ради бонусов, озвучек и просто отсутствия огромного количества места для фильмов на HDD-диске, но стоит ли брать релиз «Последних джедаев», если картинка просто исполнена громадным количеством шума и зерна? Просто взгляните на панели обшивки интерьера и лица персонажей и увидите шум Да, кто-то скажет атмосферно, для красоты, но если так нравится шум, почему бы не записать фильм на VHS-кассету или включить на телевизоре фильтр с шумной картинкой?
Да, можно назвать автора статьи помешанным на графике, но кто не любит чёткие детали, разглядывать костюмы (как пример — «Игра Престолов» на Blu-ray) или сочные пейзажи. Но выпускать такое качество на UltraHD-дисках, которые стоят от 2,5 тысяч рублей? Серьёзно? Как я считаю, это анахронизм графики, ведь времена не те. Даже «мама» Даррена Аронофски или «Инопланетянин» Спилберга (сделаем скидку качеству — вышел давненько) радуют детализацией и качеством даже сейчас или те же «Пираты Карибского моря» радуют качеством картинки в UltraHD. Если посмотреть на бороду Люка, будет казаться, что картинка — апскейл с 720p Здесь достаточно посмотреть на лицо Кайло Рена или воздух вокруг персонажей — шум заметен невооруженным глазом У меня нет претензий к Disney — всегда круто выпускают фильмы для дома, с бонусами, дорожками и мелкими радостями, но хочется спросить — кто контролирует качество выхода фильма на дисках? Если это такой ход от Райана Джонсона, то он мягко говоря неудачный.
В данной статье я лишь описал ощущения, но хотелось бы подискутировать на тему качества релизов и стоит ли платить 2500 рублей (немалые для России деньги) за качество исполнения? И как сами пользователи относятся к качеству картинки в кино?
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