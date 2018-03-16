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Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
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Поклонники поттерианы возмущены киноляпом 

Рамблер 16 марта 2018
Фанаты серии книг и фильмов о вселенной Гарри Поттера обнаружили киноляп в очередной части франшизы «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».
Поклонники заявили, что в сюжете нового фильма обнаружен непростительный киноляп. В трейлере министр магии и его коллеги трансгрессируют в Хогвартс (телепортируются в школу чародейства). Но сама создательница поттерианы Джоан Роулинг не раз говорила, что в Хогвартсе трансгрессировать нельзя, Чтобы обезопасить юных учеников школы от злых магов и существ.
Ограничение ни разу не снималось, а телепортироваться мог исключительно директор школы Альбус Дамблдор.
Промо-ролик второй части фильма о фантастических тварях вышел 13 марта, а премьера киноленты должна состояться 15 ноября.
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