Шойгу рассказал о любви Путина к природе

Министр обороны России Сергей Шойгу во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин» рассказал о том, что глава государства очень любит дикую природу.

«Неподдельная радость у него, когда он что-то для себя открывает новое. Я начинаю там заводить разговор, как бы нам там по пути оттуда или туда зацепить денек, он говорит: «Сергей ну что ты уговариваешь, сам хочу». А я вот так смотрю на все это оборудование. Вот это оборудование — да в те места, конечно, могли снять там такие пейзажи достойные. Есть ягода, которая растет без всяких удобрений и рыба, которая не пахнет тиной», — рассказал Шойгу.