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Шойгу рассказал о любви Путина к природе
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Шойгу рассказал о любви Путина к природе 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Владимир Путин дал большое интервью Андрею Кондрашову, которое стало частью документального фильма «Путин».
Министр обороны России Сергей Шойгу во второй части документального фильма Андрея Кондрашова «Путин» рассказал о том, что глава государства очень любит дикую природу.
«Неподдельная радость у него, когда он что-то для себя открывает новое. Я начинаю там заводить разговор, как бы нам там по пути оттуда или туда зацепить денек, он говорит: «Сергей ну что ты уговариваешь, сам хочу». А я вот так смотрю на все это оборудование. Вот это оборудование — да в те места, конечно, могли снять там такие пейзажи достойные. Есть ягода, которая растет без всяких удобрений и рыба, которая не пахнет тиной», — рассказал Шойгу.
Ранее сайт телеканала «Звезд» писал, что Владимир Путин во время съемок документального фильма вспомнил о том, как «лихачил» на выигранном «Запорожце» по Санкт-Петербургу.
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