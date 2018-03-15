Первые отзывы на вторую часть «Дэдпула»

В сети появились первые отзывы о продолжении супергеройского боевика «Дэдпул».

На днях в социальной сети «Twitter» появилась неожиданная информация о тестовых показах второй части «Дэдпула», организованных студией Fox. Далее журналист издания IGN поделился мнением одного из зрителей, который уже успел оценить новый фильм. По словам источника, вторая часть оказалась значительно хуже первой, в первую очередь из-за нелогичности сюжетной линии и слишком длинного хронометража.

Студия Fox оперативно среагировала на негативные отзывы о своем проекте, потребовав их удаления. Продолжение приключений отвязного супергероя «Дэдпул 2» должно выйти в свет уже 17 мая 2018 года. Трейлер фильма пока сохраняет интригу и держит фанатов в напряжении: