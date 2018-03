Художница из Турции превратила голливудских актеров в арт-персонажей

Начинающая художница Ипек Комурцу из Турции признается в безграничной любви кино и рисованию. Девушка недавно закончила факультет графического дизайна, ей всего 24 и она в начале своего творческого пути — мечтает поучаствовать в производстве крупнейших голливудских картин. Героев своих работ она тщательно выбирает, отсматривая все выходящие в прокат голливудские новинки. Одной из самых ярких работ художницы стала серия портретов оскаровских номинантов разных лет. Посмотрим, узнаете ли вы главных киногероев минувшего года?

Ипек нравится исследовать жизни героев, их характер. В своих работах через цвета фона и персонажей она пытается выразить настроение фильма в целом, отобразить характер героя через выражение его лица. Для девушки кино является одновременно развлечением и жизненным опытом, который она получает, знакомясь с героями.

Тимоти Шаламе

Дэниел Дэй-Льюис

Дензел Вашингтон

Интересно, что подобные работы художницы становятся хорошей традицией, ведь ровно год назад она уже делала такую подборку с номинантами прошлых лет. По ее словам, каждый год перед вручением той или иной кинопремии она фокусируется на возможных номинантах из тех актеров и фильмов, которые запомнились лично ей в текущем сезоне.

Первый шаг к работе мечты уже сделан — девушка занимается дизайном пресс-китов, плакатов и постеров, упаковочной продукции. Но желанным направлением остается кинографика и дизайн продукции для продвижения фильмов. До достижения цели осталось всего ничего, а пока художница вовсю тренируется. Помимо номинантов главной кинонаграды, героями ее работ становятся и персонажи популярных фильмов и сериалов.

"Вечное сияние чистого разума"

Инстаграм Ипек (@ipekkomurcu) постепенно набирает свою популярность, пока он не насчитывает многомиллионную армию фанатов, но художнице важнее фидбек, важны новые герои, новые лица. Желаем девушке дальнейших творческих успехов, ведь, как оказалось, планы самые грандиозные: издание собственного художественного альбома с портретами голливудских звезд.