Знай наших! Российская комедия «Я худею» попала в мировой бокс-офис

Комедия Алексея Нужного «Я худею» попала в международную 10-ку самых популярных фильмов прошлой недели, основанную на результатах кассовых сборов.

Первое место занял новый проект Marvel «Черная пантера», фильм заработал в прокате 100 миллионов долларов. За ним следует уже сильно отстающий, но достойный результат в размере 23, 5 миллионов долларов — китайский боевик «Операция в красном море». Бронзовый призер мирового бокс-офиса прошлой недели — триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли и 15, 7 миллионов долларов. 9 место в списке заняла российская комедия «Я худею», отечественный результат — 5,8 миллионов долларов. Так же в список вошли фильмы:

4 место — «Tomb Raider: Лара Крофт» (14,1 млн)

5 место — «Форма воды» (11, 3)

6 место — «Детектив из Чайнатауна 2» (10,2)

7 место — «Брат Баджранги» (8)

8 место — «Излом времени» (6,3)

10 место — «Ночные игры» (5,4)

Мы поздравляем создателей картины с кассовым успехом! Расписание и билеты на фильм «Я худею» Трейлер фильма «Я худею»