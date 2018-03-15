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Институт Обручевского района приглашает на кинопоказ
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Институт Обручевского района приглашает на кинопоказ 

Обручевский меридиан 15 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
Каждый второй четверг месяца в кинозале Гёте-Института показывают интересные немецкие фильмы с русскими субтитрами.
Биографический фильм повествует о встречах швейцарского поэта и романиста Роберта Вальзера (1878-1956) и критика, издателя и мецената Карла Зелига (1894-1962). C 1933 года Вальзер жил в лечебнице для душевнобольных Херизау, где его начал навещать Карл Зелиг. После смерти родственников он стал постоянным спутником Вальзера в пеших прогулках, собеседником и хранителем его наследия. После показа фильма главный редактор издательства libra Александр Филиппов-Чехов проведет дискуссию.
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