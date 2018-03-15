Институт Обручевского района приглашает на кинопоказ

Каждый второй четверг месяца в кинозале Гёте-Института показывают интересные немецкие фильмы с русскими субтитрами.

Биографический фильм повествует о встречах швейцарского поэта и романиста Роберта Вальзера (1878-1956) и критика, издателя и мецената Карла Зелига (1894-1962). C 1933 года Вальзер жил в лечебнице для душевнобольных Херизау, где его начал навещать Карл Зелиг. После смерти родственников он стал постоянным спутником Вальзера в пеших прогулках, собеседником и хранителем его наследия. После показа фильма главный редактор издательства libra Александр Филиппов-Чехов проведет дискуссию.