«Движение вверх» стал лучшим полнометражным фильмом по версии АПКиТ

15 марта прошла церемония вручения VI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения по итогам 2017 года. Премия АПКиТ — единственный в России профессиональный приз, присуждаемый кино— и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, также отмечающий представителей индустрии за вклад в ее развитие. Всего представлено 23 номинации.

Лучшим полнометражным художественным фильмом эксперты назвали «Движение вверх» (студия ТРИТЭ Никиты Михалкова). За награду также боролись «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Салют-7» Клима Шипенко. В номинации «лучший телевизионный фильм (1-4 серии)» победил «Беглец» Мурада Алиева. За право стать лучшим боролись проекты «Анна» Андрея Черных и «Бывших не бывает» Зиновия Ройзмана. Звание лучшей докудрамы получил проект «Ким Филби. Тайная война» Людмилы Снигиревой. В номинации были заявлены проекты «Дело декабристов» Максима Беспалого и «Подлинная история русской революции» Павла Тупика.

Лучшим актером телевизионного фильма/сериала стал Константин Хабенский, сыгравший Троцкого в одноименном сериале. В номинации были заявлены Алексей Серебряков, Павел Трубинер и Сергей Пускепалис. Лучшей актрисой телевизионного фильма/сериала стала Ольга Сутулова (проект «Троцкий»). Ее конкурентками были Равшана Куркова, Яна Троянова и Юлия Снигирь.

В номинации «лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале» победил Сергей Бурунов (проект «Полицейский с Рублёвки»): кроме него были заявлены Евгений Стычкин и Сергей Колтаков. Лауретатом премии в номинации «лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале» стала Светлана Ходченкова (проект «Хождение по мукам»). На награду претендовали Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Любовь Аксёнова.

Лучшим телевизионным сериалом (более 24 серии) стал проект «Молодежка» телеканала СТС (режиссер Андрей Головков). Были номинированы «След» Юрия Харнаса и «Последний мент» Михаила Полякова, Стаса Либина и Натальи Пасеницкой. Второй сезон сериала «Ольга» (Антон Борматов) признан лучшим комедийным сериалом: на премию претендовали «Ивановы-Ивановы» Антона Федотова и «Отель Элеон» Максима Свешникова. Лауреатом премии в номинации «лучший телевизионный мини-сериал (5-24 серий) стал „Троцкий“ Александра Котта и Константина Статского. В номинации были представлены „Казнить нельзя помиловать“ Кима Дружинина, „Салам Масква“ Павела Бардина, „Хождение по мукам“ Константина Худякова.

Лучшим телевизионным анимационным сериалом эксперты признали „Машу и Медведя. Новые серии“ Ильи Трусова. Лауреатами могли стать „Лунтик и его друзья“ Вики Ткачевой и „Фиксики“ Юрия Пронина, Надежды Горловой и Михаила Желудковой.

В номинации лучшая режиссерская работа победил Александр Котт (проект „Троцкий“). Награду за лучший сценарий получил Алексей Слаповский (проект „Консультант“). Лауреатами в номинации „лучшая операторская работа“ стали Сергей Трофимов, Николай Богачев, Улугбек Хамраев (проект „Троцкий“).