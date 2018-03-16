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Названы лауреаты премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
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Названы лауреаты премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 

RT на русском 16 марта 2018
Фото: RT на русском
В Москве прошла шестая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лучшим режиссёром, по мнению членов Ассоциации, cтал Александр Котт, снявший сериал «Троцкий». Главные актёрские награды достались Константину Хабенскому и Ольге Сутуловой, исполнившим в «Троцком» ведущие роли. Также киноэксперты отметили Светлану Ходченкову (женская роль второго плана, «Мата Хари») и Сергея Бурунова (мужская роль второго плана, «Полицейский с Рублёвки»). Лауреаты и их киноработы — в фотогалерее RT.
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