Названы лауреаты премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 

В Москве прошла шестая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лучшим режиссёром, по мнению членов Ассоциации, cтал Александр Котт, снявший сериал «Троцкий». Главные актёрские награды достались Константину Хабенскому и Ольге Сутуловой, исполнившим в «Троцком» ведущие роли. Также киноэксперты отметили Светлану Ходченкову (женская роль второго плана, «Мата Хари») и Сергея Бурунова (мужская роль второго плана, «Полицейский с Рублёвки»). Лауреаты и их киноработы — в фотогалерее RT.