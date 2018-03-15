Тур по России. Новый сезон «Реальных пацанов» превратит их в звёзд

В марте у «Реальных пацанов» сразу две знаковые даты: в понедельник, 12 марта, на канале ТНТ состоялась премьера нового сезона, а 13 марта — ровно 8 лет — стартовали съемки пилотной серии. Стас Тляшев снимается в «Реальных пацанах» с самого первого дубля. «С меня и Коляна начался первый съёмочный день», — говорит он.

О том, как проходили съёмки нового сезона, за что актёр любит Пермь и будут ли новые серии любимого сериала — читайте в материале «АиФ-Прикамье».

«За Пермь редко бывает стыдно»

«Думаю, что Пермь стали знать, как родину «Реальных пацанов». Для меня Пермь — это город, где я повзрослел. Если бы я уехал студентом в Москву или в Питер, то я бы полюбил их», — рассказывает Стас Тляшев.

Он приехал в Пермь абитуриентом, учился в Пермском государственном институте культуры.

«Я трепетно отношусь к городу, живу здесь. Город нравится уютом, тишиной. В Москве много суеты. Люблю здесь ходить в кино, люблю Мотовилиху, центр. В нём нет нагромождения домов, — признаётся актёр. — Пермь — большая культурная столица именно в историческом плане, куда копает Алексей Иванов . Мне эти вещи интересны: какие народы здесь раньше жили, каким идолам поклонялись, кто первым пришел сюда из завоевателей. Мне эта часть истории Пермского края и Пармы интересна. Алексей Иванов в своих книгах восхваляет нашу землю, рассказывает России об Урале, теперь о Сибири начал рассказывать.

За Пермь мне редко бывает стыдно. Это автономный город, который может существовать со своими историями».

«Писать сценарии интереснее»

«Я пишу сценарий сериала «Адаптация». Хотелось бы попробовать себя в качестве режиссера, например, фантастического фильма, — поделился актёр. — Благодаря сериалу нашёл профессию сценариста. Думал, что буду артистом эстрады или кино. Сниматься легче, чем быть сценаристом. Но писать сценарии интереснее, потому что успеваешь прожить жизнь в серии. Умудряешься побывать в 10-15 ролях, а когда ты актёр, то работаешь только в одном своём векторе».

О реальных пацанах

«В 2010 году мы начали говорить с народом на его языке, попали в формат времени. Знаю, что часть зрителей, кто был с нами с первого сезона, уже не смотрят нас, но появляются новые зрители. Для нас это уже имиджевый проект, мы его стараемся сделать на том уровне, чтобы он удовлетворял нас самих, — рассказывает Стас Тляшев. — В первую очередь мы рассказываем о людях, которые подвержены человеческим слабостям. Мы хотим этим сериалом сказать, чтобы люди умели смеяться над своими ошибками.

Мне бы хотелось, чтобы зрители в этом сезоне посмотрели сами на себя. Как они ведут себя в ситуациях, когда сталкиваются с людьми с телеэкрана. Он как раз о том, как люди реагируют на звёзд».

«Съёмки прошли бодро»

«Съёмки этого сезона запомнились тем, что прошли невероятно бодро. Может, потому, что эта тема близко нас касалась. Мы восемь лет в этом жили, и тут нам разрешили об этом рассказать. Мы копили истории о том, как мы однажды стали звёздами. У нас есть в голове запас ещё сезонов на 18», — признаётся актёр.

По словам Станислава, этот сезон команда сделала с тем же рвением, что и первый.

«На площадке всегда было легко, задорно. Говорят, что сезон последний? Неправду говорят. Очень люблю этот сезон и тот, в котором принимал большое участие в качестве сценариста, автора — в нём ребятам досталось пермское кафе.

Это тот сериал, где мы прощаем сценаристам всё. Что бы они ни написали, в большинстве случаев я на это соглашаюсь, это необходимый «треш». Есть редактура, нас редактирует канал, утверждает сценарий, сезоны. Никогда не выйдет такого, чего бы мы не хотели сказать. Если мы это сделали, значит, мы хотели это сказать», — рассказывает Станислав.

«Стал нежнее, податливее»

Добрая новость — Эдика и Марию в сериале ждёт возвращение любви.

«У нас самые смешные отношения в том плане, что мы показываем реальные этапы семейной жизни: влюбились, попытались жить в гражданском браке, потом родился ребенок, началась семейная жизнь.

Стараюсь не сживаться с образом. Возможно, раньше я был больше похож на Эдика, чем сейчас и стараюсь увеличивать эту дистанцию.

После появления у меня дочери ответственность поднялась до высочайшего уровня. Понял, что вектор семейный для меня важнее. Если есть возможность, провожу время с семьей. Я стал нежнее, податливее», — признался актёр.

Смотрите сериал «Реальные пацаны» с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ.