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Фильм о жизни в глухой деревне покажут в Богородском
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Фильм о жизни в глухой деревне покажут в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 15 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В галерее «Богородское» состоится бесплатный кинопоказ художественного фильма «Его дочь».
В ближайшее воскресенье, 18 марта, москвичи в рамках кинопрограммы «35: Про кино», который посвящен документальным фильмам молодых российских режиссеров, смогут впервые в галерее «Богородское» посмотреть и художественный фильм. В этот день на суд зрителей будет вынесена картина режиссера Татьяны Эверстовой «Его дочь» (2016 г.). Отметим, что фильм вошел в программу кинофестиваля «Окно в Европу».
Как отметили организаторы, кинолента создана по воспоминаниям пожилой женщины о своем детстве, проведенном в глухой деревеньке. О рано ушедшем отце, о сложных событиях, которые тяжело было принять первокласснице Тане.
Известный кинокритик Валерий Кичин отозвался о картине, как о фильме, который отражает женский взгляд прирожденных хранительниц очага. После просмотра фильма состоится обсуждение с участием его авторов. Зрители обменяются мнениями и зададут режиссеру вопросы.
Начало сеанса в 17 часов. Адрес: Открытое шоссе, д. 5, к. 6.
Вход свободный. Зарегистрироваться на кинопоказ можно по телефону: +7 (499) 168-30-15.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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