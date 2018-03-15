Фильм о жизни в глухой деревне покажут в Богородском

В галерее «Богородское» состоится бесплатный кинопоказ художественного фильма «Его дочь».

В ближайшее воскресенье, 18 марта, москвичи в рамках кинопрограммы «35: Про кино», который посвящен документальным фильмам молодых российских режиссеров, смогут впервые в галерее «Богородское» посмотреть и художественный фильм. В этот день на суд зрителей будет вынесена картина режиссера Татьяны Эверстовой «Его дочь» (2016 г.). Отметим, что фильм вошел в программу кинофестиваля «Окно в Европу».

Как отметили организаторы, кинолента создана по воспоминаниям пожилой женщины о своем детстве, проведенном в глухой деревеньке. О рано ушедшем отце, о сложных событиях, которые тяжело было принять первокласснице Тане.

Известный кинокритик Валерий Кичин отозвался о картине, как о фильме, который отражает женский взгляд прирожденных хранительниц очага. После просмотра фильма состоится обсуждение с участием его авторов. Зрители обменяются мнениями и зададут режиссеру вопросы.

Начало сеанса в 17 часов. Адрес: Открытое шоссе, д. 5, к. 6.

Вход свободный. Зарегистрироваться на кинопоказ можно по телефону: +7 (499) 168-30-15.