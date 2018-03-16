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Стал известен режиссер нового фильма о Бонде
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Стал известен режиссер нового фильма о Бонде 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссером 25-го фильма о Джеймсе Бонде станет Дэнни Бойл, снявший дилогию «На игле» и «Миллионера из трущоб». Сценарий картины пишет коллега Бойла по Trainspotting Джон Хордж, который также работал над фильмами «Пляж» и «Неглубокая могила». Агента 007 сыграет Дэниел Крейг, сообщает Gizmodo.
Съемки очерендой картины о приключениях Джеймса Бонда должны начаться в конце года. На экраны фильм выйдет 8 ноября 2019-го.
Ранее сообщалось, что Крейг зарекался впредь играть роль Бонда, однако потом передумал, признавшись, что делает это только из-за денег.
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