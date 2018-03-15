Кинопремьеры в «Синема Стар»: история Лары Крофт и мультфильм «Шерлок Гномс»

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.

TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (16+)

Американский приключенческий боевик, основанный на новой версии компьютерной игры Tomb Raider. В этот раз знаменитого археолога играет не Анджелина Джоли , а Алисия Викандер , которая в детстве была страстной фанаткой этой компьютерной игры.

Лара Крофт — самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, когда она была подростком. Девушке приходится распутывать обстоятельства его исчезновения спустя 7 лет.

ШЕРЛОК ГНОМС (6+)

Это продолжение истории о двух влюбленных гномах Гномео и Джульетте. В этот раз семья и их друзья переезжают в Лондон. Их главная забота — подготовить свой новый сад к весне.

Но вскоре они узнают печальную новость — по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы. Разгадать загадку сможет только известный детектив Шерлок Гномс.