Ещё
Кинопремьеры в «Синема Стар»: история Лары Крофт и мультфильм «Шерлок Гномс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинопремьеры в «Синема Стар»: история Лары Крофт и мультфильм «Шерлок Гномс» 

Kostroma.Today 15 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ (16+)
Американский приключенческий боевик, основанный на новой версии компьютерной игры Tomb Raider. В этот раз знаменитого археолога играет не Анджелина Джоли, а Алисия Викандер, которая в детстве была страстной фанаткой этой компьютерной игры.
Лара Крофт — самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, когда она была подростком. Девушке приходится распутывать обстоятельства его исчезновения спустя 7 лет.
ШЕРЛОК ГНОМС (6+)
Это продолжение истории о двух влюбленных гномах Гномео и Джульетте. В этот раз семья и их друзья переезжают в Лондон. Их главная забота — подготовить свой новый сад к весне.
Но вскоре они узнают печальную новость — по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы. Разгадать загадку сможет только известный детектив Шерлок Гномс.
Kostroma.Today: последние новости
В Костроме вспоминают Олега Табакова: как актер купался в ледяном пруду и спал на сеновале Актеры Костромского драмтеатра потрясли не только своей игрой, но и фигурами Умер Олег Табаков. Почему он навсегда запомнил съемки в Костроме?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение