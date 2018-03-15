Героиня Риз Уизерспун стала темой для диссертации

Риз Уизерспун твердо убеждена, что для настойчивых и уверенных в своих силах женщин открываются все двери. Яркий тому пример, как ни странно, — ее роль Элль Вудс в фильме «Блондинка в законе»: девушка с внешностью Пэрис Хилтон специально поступает в Гарвард , чтобы вернуть любимого, а потом внезапно обнаруживает, что она способна добиться куда большего, чем какой-то там бросивший ее парень, — и к тому же это куда интереснее. Насколько же была поражена Риз, когда на днях узнала, что ее актерская работа в этом фильме стала основой для чьей-то диссертации!

Девушку, которая вдохновилась образом Элль Вудс, зовут Люси Форд, и она работает журналисткой в одном из лондонских изданий. По признанию Люси, она посмотрела «Блондинку в законе»… 800 раз. «Я хочу признаться, что я ваша давняя поклонница, — сказала Люси в начале интервью. — Но есть и еще кое-что, и я не могу не воспользоваться моментом. Риз, дело в том, что четыре года назад я написала диссертацию в 15 тысяч слов о сильных характером женщинах, основываясь на вашей героине из фильма „Блондинка в законе“… Ваша работа невероятно вдохновила меня. Спасибо вам огромное! Теперь я вручаю эту диссертацию вам: можете прочесть ее, можете сжечь, можете использовать как бумагу для мытья окон, но я думаю, будет правильно, если в конечном итоге она попадет к вам в руки. Круг будет завершен». С этими словами Форд вручила растроганной актрисе свой необычный подарок.

«Я в самом деле впечатлена! Просто поверить не могу, что кто-то написал диссертацию по Элль Вудс… Это так мило и одновременно так сильно», — прокомментировала Уизерспун. У актрисы есть и еще одно подтверждение, что фильм «Блондинка в законе», который вышел в 2001 году, стал своего рода девчачьей классикой (в хорошем смысле). В прошлом году Риз рассказывала в интервью: «Ко мне недавно подошла молодая девушка, которая сказала невероятно вдохновляющую вещь: она поступила в юридический колледж, потому что ее любимая героиня из „Блондинки в законе“ смогла. Вот вам отличный пример того, как девушка, которая выглядит максимально женственно, может быть одновременно дерзкой, целеустремленной и настойчивой».

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