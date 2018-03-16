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Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы
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Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Wood Rocket
Портал BuzzFeed составил список из 16 порнофильмов, пародирующих культовые кинокартины, сериалы и мультфильмы. Первой в рейтинге указана лента «Губка-Шишка Квадратные Яйца».
В порнофильме, снятом по мотивам мультсериала «Губка Боб квадратные штаны», принимают участие белка Сэнди в гидрокостюме и заглавный персонаж в гигантском костюме в форме желтой губки. Ленту сняла порностудия Wood Rocket.
На втором месте — пародия от Wood Rocket на комедию «Назад в будущее» Роберта Земекиса, в которой Марти Макфлая заменяет девушка, а путешествия во времени осуществляются при помощи секс-машины. На третьей строчке оказался порнофильм по мотивам мультсериала «Ох уж эти детки!» с совершеннолетними актерами. Производством ленты также выступила Wood Rocket.
Помимо этого в перечне указаны гей-пародия на франшизу «Покемон» («Трахемон»), любовные утехи робота Мегазорда из «Могучих рейнджеров» с одним из монстров, «Время задниц» по мотивам мультсериала «Время приключений», взрослый фильм с динозаврами «Порно Юрского периода» и «Эдвард Руки-пенисы».
В октябре 2017 года на сайте PornHub появилась порноверсия мультсериала «Рик и Морти». Месяцем ранее пользователи соцсетей назвали стоимость фильма для взрослых по мотивам «Матильды» Алексея Учителя.
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