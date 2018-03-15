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Алексея Воробьёва застукали за поцелуем с парнем
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Алексея Воробьёва застукали за поцелуем с парнем 

Popcake.tv 15 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Кажется сегодня этот страстный поцелуй Алексея с неизвестным парнем обсуждает вся планета. Именно планета. Уважаемые поклонницы, просьба соблюдать спокойствие. Алексей Воробьёв — гетеро— парень, а сладкий — это выходка его героя в сериале который сейчас успешно идет на одном из американских телеканалов.
«Губы в губы» вызвало такой резонанс, что Алексею пришлось срочно написать оправдательное письмо в сети: «Никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет.
Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета — алкоголика— наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. Хит Леджер, Джим Кери, Колин Ферт, Эван МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, — это список гетеросексуальных актёров, сделавших это до меня. А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра» — написал Алёша.
Парни, которые «по-мальчикам», сорри! Вам снова не повезло. Алексей Воробьев «не такой» только в кино.
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