Алексея Воробьёва застукали за поцелуем с парнем

Кажется сегодня этот страстный поцелуй Алексея с неизвестным парнем обсуждает вся планета. Именно планета. Уважаемые поклонницы, просьба соблюдать спокойствие. Алексей Воробьёв — гетеро— парень, а сладкий — это выходка его героя в сериале который сейчас успешно идет на одном из американских телеканалов.

«Губы в губы» вызвало такой резонанс, что Алексею пришлось срочно написать оправдательное письмо в сети: «Никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет.

Эван МакГрегор, Леонардо Ди Каприо, Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета — алкоголика— наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. Хит Леджер, Джим Кери, Колин Ферт Джуд Лоу , — это список гетеросексуальных актёров, сделавших это до меня. А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра» — написал Алёша.

Парни, которые «по-мальчикам», сорри! Вам снова не повезло. Алексей Воробьев «не такой» только в кино.