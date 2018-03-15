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В кинотеатре «Факел» показали фильм «Мама»
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В кинотеатре «Факел» показали фильм «Мама» 

Управа района Бабушкинский 15 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Бесплатный показ художественного фильма «Мама» прошел 8 марта в кинотеатре «Вымпел». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— Зрители увидели остроумную музыкальную версию всем известной истории про Серого Волка, семерых козлят (в фильме их пятеро) и их очаровательную героическую Маму, — рассказала о картине Шугрина.
Узнать о предстоящих показах кинотеатре можно по телефону 8 (499) 184-41-09.
Напомним, что кинотеатр «Вымпел» находится по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. (вт)
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