В кинотеатре «Факел» показали фильм «Мама»

Бесплатный показ художественного фильма «Мама» прошел 8 марта в кинотеатре «Вымпел». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.

— Зрители увидели остроумную музыкальную версию всем известной истории про Серого Волка, семерых козлят (в фильме их пятеро) и их очаровательную героическую Маму, — рассказала о картине Шугрина.

Узнать о предстоящих показах кинотеатре можно по телефону 8 (499) 184-41-09.

Напомним, что кинотеатр «Вымпел» находится по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. (вт)