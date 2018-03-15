Дебют в Голливуде: Данила Козловский разочарован съемками в фильме «Академия вампиров»

Данила Козловский недавно получил звание заслуженного артиста. К своим 32-м годам он добился многого. В следующем месяце выходит его дебютная работа в качестве режиссера «Тренер». Недавно он поделился новыми кадрами из этой картины, в которой он также сыграл главную роль. Большой неожиданностью для многих стало то, что российский актер снялся в британском сериале «МакМафия». А еще в прошлом году стало известно, что он появится в канадско-ирландском сериале «Викинги», где сыграет новгородского князя Олега.

На днях Данила дал интервью известному журналу и побеседовал с Владимиром Познером . Известный журналист подсчитал, что актер уже снялся в 41 фильме. По этой причине он поинтересовался у звезды, насытился ли он этими работами или еще испытывает чувство голода. Однако Козловский отметил, что еще не успел проголодаться, а также добавил, что иногда все же надо поститься. Он признался, что были киноленты, в которых ему не стоило сниматься, но актер не жалеет о сделанном. Остался он недоволен и своим дебютом в Голливуде.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1717593261940723549_238611695"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Четыре года назад Данила снялся в фильме «Академия вампиров». Он рассказал, что остался разочарован съемками в этой картине. Артист пояснил, что с его стороны было наивностью возлагать большие надежды на фильм для подростков. «Вообще никогда не знаешь, что именно откроет тебе новые двери. Я могу говорить об опыте, который я получил — он был для меня непростой. Мне было интересно. Результатом, не буду скрывать, я разочарован», — поделился Козловский. Он также отметил, что полученный опыт, а также представление о том, как там работают, было для него небесполезным, об этом актер рассказал журналу GQ.