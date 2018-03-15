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«Тебя никогда здесь не было»
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«Тебя никогда здесь не было» 

Teleprogramma.pro 15 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: триллер, драма, детектив
Год: 2017
Страна: Великобритания, Франция, США  Режиссер: Линн Рэмси
Сценарий: Линн Рэмси, Джонатан Эймс
Оператор: Томас Тауненд
Кто снимался в фильме «Тебя никогда здесь не было»: Хоакин Феникс. Данте Перейра-Олсон, Винисиус Дамассено, Нео Рэндолл, Джудит Анна Робертс, Фрэнк Пандо, Джон Доумен, Эдвард Лэтэм, Алекс Манетт, Клер Сюй Сюжет фильма «Тебя никогда здесь не было» Ветеран одной из ближневосточных военных кампаний Джо промышляет тем, что вызволяет детей из трудных ситуаций. Это нелегально и жестоко, но Джо действует в соответствии с собственным кодексом чести. Орудуя молотком, он забивает до смерти всех, кто встает у него на пути. Впрочем, супергерой таковым совершенно не выглядит: седовласый мужчина страдает от посттравматического расстройства, мучим галлюцинациями, и ни с кем не общается, кроме связника, заказчиков и престарелой матери, с которой и живет. Джо получает очередной заказ: нужно спасти юную дочь сенатора, которую похитили и сдали в бордель, специализирующийся на маленьких девочках. Ничего необычного или сложного для Джо. Он находит и спасает Нину, но когда обнаруживает заказчика мертвым, понимает, что на этот раз имеет дело с гораздо более опасными людьми, чем обычно. Интересные факты о фильме «Тебя никогда здесь не было»:
Первый фильм Линн Рэмси — автора фильмов «Крысолов», «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином», «Милые кости» и «Джейн берет ружье» — после шестилетнего перерыва. Режиссер представила фильм на 70-м Каннском кинофестивале незаконченным. Финала никто из зрителей конкурсного показа не узнал. По итогам Каннского кинофестиваля Хоакин Феникс получил премию за лучшую мужскую роль, а Линн Рэмси — за лучший сценарий. В основе сценария — одноименный роман американского писателя Джонатана Эймса. Нину сыграла молодая актриса русского происхождения Екатерина Самсонова.
Трейлер фильма «Тебя никогда здесь не было»: https://www.youtube.com/watch?v=6QGF-6ZBkH4 Кадры из фильма «Тебя никогда здесь не было»:
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
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