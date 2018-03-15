«Вечерка» рекомендует 

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Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Не знаю, как вы, а я посмотрю «Золотую Орду» — необычная штука, сказка, фэнтези, но она как-то завораживает… Главное — принять, что это не исторический фильм, и получать удовольствие.
смеяться всем. Ну а если захочется посмеяться, много любопытного можно найти в сетке СТС. В субботу, 24 марта, в 23:40 покажут «Несносных боссов». Полный бред, но как отдыхает голова! Или поищите что-нибудь оптимистичное на РЕН ТВ: там иногда и боевики — полный «угар».
удивляться всем. На СТС 22 марта в 21:00 смотрите фильм Гая Ричи «Агенты А. Н. К. Л.» Это качественный боевик с неплохими актерами. Суть: лучший агент ФБР Наполеон Соло соперничает с агентом КГБ Ильей Курякиным, но в разгар холодной войны сотрудники разных ведомств вынуждены объединить усилия, чтобы победить международную организацию, делающую ставку на ядерное оружие. А для любителей британского «Шерлока Холмса» настоящий праздник устраивает Первый канал: 19 марта, в 01:00, 20–22 марта, в 00:15, 23 марта, в 01:25, и 24 марта, в 00:30, смотрите любимый фильм с неподражаемым Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Ну а чтобы немного разбавить художественную составляющую, обратите внимание на документалистику: по тому же Первому каналу 24 марта, в 13:10, будет показана передача «Грипп. Вторжение». Это не просто документальное кино, это и рассказ о коварнейшем гриппе, и дань уважения бесстрашным первопроходцам, которые изучали один из самых страшных вирусов на Земле. Ну а воскресный подарок от РЕН ТВ «ловите» в 00:00: вас ждет концерт группы AC/DC. Запись сделана в Буэнос-Айресе, на сцене — золотой состав группы и, конечно, только живая музыка и мировые хиты!
плакать всем. На Первом канале 25 марта, в 10:15, покажут щемящий фильм «Нонна Мордюкова: Прости меня за любовь». Он расскажет о непростых взаимоотношениях актрисы с ее мужьями и, конечно, посвятит в детали яркой истории любви двух звезд — Мордюковой и Тихонова. А любители мелодрам оценят картину «Первый раз прощается?» с Ольгой Арнтгольц в главной роли, которую покажут на канале «ТВ Центр» в субботу, 24 марта, в 17:10. Можно ли простить измену и предательство любимого человека? Героине фильма предстоит ответить на этот вопрос и принять правильное решение в надежде стать счастливой.
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