«Вечерка» рекомендует 

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Не знаю, как вы, а я посмотрю «Золотую Орду» — необычная штука, сказка, фэнтези, но она как-то завораживает… Главное — принять, что это не исторический фильм, и получать удовольствие.

смеяться всем. Ну а если захочется посмеяться, много любопытного можно найти в сетке СТС. В субботу, 24 марта, в 23:40 покажут «Несносных боссов». Полный бред, но как отдыхает голова! Или поищите что-нибудь оптимистичное на РЕН ТВ : там иногда и боевики — полный «угар».

удивляться всем. На СТС 22 марта в 21:00 смотрите фильм Гая Ричи «Агенты А. Н. К. Л.» Это качественный боевик с неплохими актерами. Суть: лучший агент ФБР Наполеон Соло соперничает с агентом КГБ Ильей Курякиным, но в разгар холодной войны сотрудники разных ведомств вынуждены объединить усилия, чтобы победить международную организацию, делающую ставку на ядерное оружие. А для любителей британского « Шерлока Холмса » настоящий праздник устраивает Первый канал: 19 марта, в 01:00, 20–22 марта, в 00:15, 23 марта, в 01:25, и 24 марта, в 00:30, смотрите любимый фильм с неподражаемым Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом . Ну а чтобы немного разбавить художественную составляющую, обратите внимание на документалистику: по тому же Первому каналу 24 марта, в 13:10, будет показана передача «Грипп. Вторжение». Это не просто документальное кино, это и рассказ о коварнейшем гриппе, и дань уважения бесстрашным первопроходцам, которые изучали один из самых страшных вирусов на Земле. Ну а воскресный подарок от РЕН ТВ «ловите» в 00:00: вас ждет концерт группы AC/DC. Запись сделана в Буэнос-Айресе, на сцене — золотой состав группы и, конечно, только живая музыка и мировые хиты!