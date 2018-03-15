Телекомпания FOX готова перезапустить «Баффи»

Компания 20th Century Fox Television мечтает о перезапуске культового молодежного сериала 90-х "Баффи — истребительница вампиров". Однако такое решение может быть принято только в том случае, если будет получено согласие автора сериала Джосса Уидона

"Баффи — истребительница вампиров", вероятно, самое старое шоу, которое мы хотели бы возродить. Это то, о чем мы часто говорим между собой. Джосс Уидон — один из величайших авторов, с которыми мы когда-либо работали. Когда Джосс решит, что пришло время, мы обязательно сделаем это. Перезагрузки на самом деле не являются важной частью нашего производства. Как правило, все начинается именно с инициативы создателей оригинальных шоу", — заявил глава FOX Гэри Ньюман.

Сериал "Баффи — истребительница вампиров", созданный по мотивам одноименного фильма 1992 года, рассказывал о девушке, наделенной даром видеть и убивать вампиров. Свою миссию ей приходится совмещать с жизнью обычной американской школьницы в провинциальном городке.