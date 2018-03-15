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«Между нами, девочками»
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«Между нами, девочками» 

Teleprogramma.pro 15 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: комедия
Год: 2016
Страна: Италия
Режиссер: Кристина Коменчини
Сценарий: Джулия Календа, Кристина Коменчини, Паола Кортеллези
Оператор: Итало Петриччоне
Кто снимался в фильме «Между нами, девочками»: Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти, Эдуардо Вальдарнини, Элеонора Данко, Кьяра Скалисе Сюжет фильма «Между нами, девочками» 40-летние Лючия и Мария крепко дружат со школы. Они очень разные, но все-таки они вместе, дополняя и уравновешивая друг друга. Лючия уже который год не может оправиться от болезненного развода, она поставила крест на личной жизни и сосредоточилась на карьере. Мария же не боится жить и легко меняет любовников. Все изменяется, когда в их жизни появляется 19-летний Лука, годящийся дамам в сыновья. Неожиданно возникший любовный треугольник переворачивает с ног на голову привычный ход вещей и проверяет на прочность многолетнюю женскую дружбу. Интересные факты о фильме «Между нами, девочками»:
Основой для фильма послужила театральная пьеса, написанная режиссером Кристиной Коменчини «Сцена». До экранизации она была поставлена на итальянской театральной сцене. Актрисы Паола Кортеллези и Микаэла Рамаццотти являются подругами не только на экране, но и в реальной жизни. Комедия «Между нами, девочками» приняла участие в 14 итальянских и европейских кинофестивалях, где была очень тепло встречена.
Трейлер фильма «Между нами, девочками»: https://www.youtube.com/watch?v=tuh4OevQiHk
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