«Между нами, девочками»

Жанр: комедия

Год: 2016

Страна: Италия

Оператор: Итало Петриччоне

Кто снимался в фильме «Между нами, девочками»: Паола Кортеллези, Микаэла Рамаццотти, Эдуардо Вальдарнини, Элеонора Данко, Кьяра Скалисе Сюжет фильма «Между нами, девочками» 40-летние Лючия и Мария крепко дружат со школы. Они очень разные, но все-таки они вместе, дополняя и уравновешивая друг друга. Лючия уже который год не может оправиться от болезненного развода, она поставила крест на личной жизни и сосредоточилась на карьере. Мария же не боится жить и легко меняет любовников. Все изменяется, когда в их жизни появляется 19-летний Лука, годящийся дамам в сыновья. Неожиданно возникший любовный треугольник переворачивает с ног на голову привычный ход вещей и проверяет на прочность многолетнюю женскую дружбу. Интересные факты о фильме «Между нами, девочками»:

Основой для фильма послужила театральная пьеса, написанная режиссером Кристиной Коменчини «Сцена». До экранизации она была поставлена на итальянской театральной сцене. Актрисы Паола Кортеллези и Микаэла Рамаццотти являются подругами не только на экране, но и в реальной жизни. Комедия «Между нами, девочками» приняла участие в 14 итальянских и европейских кинофестивалях, где была очень тепло встречена.

Трейлер фильма «Между нами, девочками»: https://www.youtube.com/watch?v=tuh4OevQiHk