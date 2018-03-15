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Режиссер «На игле» подтвердил работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде
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Режиссер «На игле» подтвердил работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Режиссер фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб», лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл подтвердил работу над новой лентой об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом он заявил изданию Metro.us.
По словам Бойла, в настоящее время он занимается сценариями сразу к двум картинам, одна из которых действительно является частью бондианы.
"У нас есть идея. Джон Ходж, сценарист, и я придумали эту идею, и в настоящий момент Джон пишет. Все зависит от того, как это получится", — сказал Бойл.
Бойл и Ходж неоднократно сотрудничали, среди их проектов — ленты «На игле», «Пляж» и «Транс».
Ранее сообщалось, что СМИ назвали нового главного кандидата на режиссерское кресло бондианы.
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