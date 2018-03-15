«Я счaстлив»

Жанр: драма

Страна: Россия

Год: 2018

Продюсеры: Евгений Дакот

Премьера (Россия): 8 марта 2018 Сюжет фильма «Я счастлив» Артем — студент консерватории, увлеченный музыкой и любимой девушкой Аней. Жизнь героя вместе с возлюбленной и мечтами о карьере музыканта казалась ему замечательной до тех пор, пока он случайно не встретил Лилю. Девушка понравилась герою своей открытостью и простотой общения. Позже она познакомила Артема со своим братом Захаром, и между ребятами завязалась дружба. Под влиянием новых знакомых герой погрузился в совершенно иную реальность, где нет правил и запретов, и теперь его прошлое стало казаться скучным и абсолютно лишенным смысла. В жизни Артема больше не было места для учебы и слишком правильной Ани, и парень с легкостью оставил их. Только спустя время он начал понимать, что Лиля и Захар на самом деле не брат и сестра, а их дружба не что иное, как странная игра, где он — всего лишь очередной объект. Интересные факты о фильме «Я счастлив»:

Для Евгения Дакота картина является режиссерским дебютом; Режиссер и сценарист картины также исполнил в ней главную роль; В картине использована музыка современных российских групп Tesla boy, «Наадя», On-the-go, Саша Фролова & AQUAAEROBIKA, IFWE и Sherlock Blonde; В 2017 году картину представили на Ханты-Мансийском кинофестивале «Дух огня».

Трейлер фильма «Я счастлив»: https://www.youtube.com/watch?v=YYLvvZwU7Ps