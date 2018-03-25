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Фестиваль национальных культур состоится в Нижнем Новгороде
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Фестиваль национальных культур состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль соберет российских и иностранных студентов, которые учатся в вузах Нижнего Новгорода и области. В нем примет участие молодежь из 35 государств мира: Австрии, США, Германии, Зимбабве, Франции, Китая, Монголии, Египта и многих других.
В рамках мероприятия пройдут круглые столы на темы "Максим Горький и современность: чему учит классика", «Жесты как знаки культуры», «Национальные традиции поздравлений и подарков». Также состоится ярмарка, где будут представлены костюмы разных стран и блюда их кухни. Кроме того, пройдут мастер-классы по танцам и декоративно-прикладному творчеству. Запланирован конкурс эссе по темам «Творчество Максима Горького и мировая литература», «Литература в жизни современного человека», «Духовные ценности», «Современные политические проблемы», «Культура, история и традиции России» и «Здоровый образ жизни». Для русских и иностранных студентов организован тренинг по межкультурной коммуникации. На протяжении всего дня будет работать фотовыставка «Нижний Новгород — город Максима Горького».
Завершится праздник концертом национальных культур.
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